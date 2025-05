Bandiere Blu 2025, la Liguria si conferma in testa alla classifica. L’elenco completo

Liguria – Nonostante la perdita di una località, anche nel 2025 la Liguria rimane saldamente in testa alla classifica delle Bandiere Blu italiane. Sono 33 quelle presenti sul nostro territorio regionale, una in meno rispetto all’anno passato: è Ceriale il comune che non compare più in classifica. Nello specifico, troviamo:

PROVINCIA DI IMPERIA

Bordighera

Sanremo

Riva Ligure

Santo Stefano al Mare

Sal Lorenzo al Mare

Imperia

Diano Marina

PROVINCIA DI SAVONA

Laigueglia

Borghetto Santo Spirito

Loano

Pietra Ligure

Borgio Verezzi

Finale Ligure

Noli

Spotorno

Bergeggi

Savona

Albissola Marina

Albisola Superiore

Celle Ligure

Varazze

PROVINCIA DI GENOVA

Sori

Recco

Camogli

Santa Margherita Ligure

Chiavari

Lavagna

Sestri Levante

Moneglia

PROVINCIA DI LA SPEZIA

Framura

Bonassola

Levanto

Lerici

Ampliando lo sguardo al resto d’Italia, la Liguria è seguita dalla Puglia e dalla Calabria che completano il resto del podio. In totale sono 246 le Bandiere Blu nel nostro paese, dieci in più rispetto allo scorso anno.

