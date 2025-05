Genova, furto sulle auto in sosta a Cornigliano, arrestati due giovani

Genova – Sono stati arrestati i due giovani che nella notte sono stati colti in flagranza dai carabinieri mentre stavano rompendo i finestrini di alcuni veicoli in sosta in via Ludovico Antonio Muratori, nel quartiere genovese di Cornigliano.

L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti, che sentendo il trambusto provenire dalla strada hanno allertato i militari dell’arma.

Una volta giunti sul posto, hanno individuato i due, un 28enne e un 23enne, rovistare all’interno di un furgone che aveva il finestrino in frantumi.

I carabinieri sono riusciti a fermare i due malviventi prima che questi potessero fuggire e, dopo aver svolto una perquisizione, li hanno trovati in possesso di alcuni oggetti ritrovati all’interno di altre vetture parcheggiate in zona alle quali avevano rotto il vetro utilizzando un blocco di cemento.

La refurtiva è stata consegnata ai legittimi proprietari, mentre nei loro confronti è scattato l’arresto.

