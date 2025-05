Genova, giovedì rubinetti senz’acqua a Pegli. Le info

Genova – Sono previsti disagi e problematiche per i residenti e i commercianti del quartiere genovese di Pegli a causa della sospensione dell’erogazione dell’acqua che è prevista per la giornata di giovedì 15 maggio.

Come comunicato da Iren Acqua, questa si rende necessaria a causa di lavori programmati di manutenzione della rete

idrica.

La sospensione è prevista dalle ore 08:00 alle ore 16:00 e riguarderà le utenze allacciate nelle seguenti vie:

• Via Carloforte

• Piazzetta Tabarca

• Piazza Giacomo della Chiesa

• Piazzetta di San Pietro

• Via Arrigo Boito

• Via Benedetto Zaccaria

• Via Pegli (da Piazza Porticciolo all’intersezione con Via G. Caldesi)

• Via Nicolosio da Recco (parte bassa)

• Via Giacinto Caldesi

• Vie limitrofe

Inoltre, di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe. Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di

intorbidimento dell’acqua, che si risolveranno comunque in breve tempo.

Infine, in caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere

posticipati al giorno lavorativo seguente.

