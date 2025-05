Genova, si trova in prognosi riservata la donna ferita nell’incidente di ieri in A7

Genova – Si trova sempre ricoverata al reparto di Rianimazione dell’ospedale San Martino di Genova la donna rimasta coinvolta nel gravissimo incidente avvenuto ieri pomeriggio lungo l’Autostrada A7, all’altezza del casello autostradale di Bolzaneto.

La 39enne è stata trasportata al pronto soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto. Le sue condizioni sono apparse critiche fin da subito e al momento è ancora sedata e intubata, la sua prognosi rimane riservata.

Da chiarire la dinamica del sinistro stradale, che non avrebbe coinvolto nessun altro veicolo.

La donna, che viaggiava a bordo della sua moto, avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da chiarire, andando a sbattere prima contro il guardrail e finendo poi nella carreggiata opposta.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, erano giunti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Liguria immobiliare

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it