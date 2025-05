Genova, travolge uno scooter e fugge: il pirata della strada aveva un tasso alcolico di 2,58

Genova – Aveva un tasso alcolico di 2,58, addirittura più di cinque volte quello consentito dalla legge, il 46enne che nel corso della scorsa notte ha seminato il panico in diverse vie della città, causando diversi incidenti e anche il grave ferimento di due giovani che si trovavano a bordo di uno scooter.

Gli agenti delle forze dell’ordine sono intervenuti in via Buranello, dove è stata segnalata la presenza di una macchina che aveva urtato altri veicoli presenti sulla carreggiata e altri ancora in sosta. L’uomo alla guida, in evidente stato di alterazione, invece di fermarsi a prestare soccorso era fuggito in direzione via delle Ginestre, dove è stato raggiunto e bloccato poco più tardi.

A seguito degli accertamenti svolti, è emerso avere un tasso alcolico di 2,58, più di cinque volte il consentito.

Inoltre, mentre si trovava in Questura, è arrivata la notizia di un incidente avvenuto in serata in corso Monte Grappa, dove uno scooter con a bordo due ragazzi è stato travolto da una macchina, che è poi fuggita senza prestare soccorso.

Sul luogo dell’incidente stradale, è stata ritrovata la targa della vettura coinvolta che sarebbe la stessa di proprietà del 46enne fermato.

I due giovani sono stati soccorsi dai sanitari del 118 giunti sul posto e trasportati all’ospedale, dove sono state riscontrate loro delle ferite guaribili rispettivamente in 40 e 15 giorni.

