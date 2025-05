Nuova Diga Foranea di Genova, Pastorino (PD): si faccia chiarezza sui lavori

Genova – “Al Presidente dell’Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale Matteo Paroli il compito di fare chiarezza tra le dichiarazioni contraddittorie del viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi e del Commissario Straordinario Marco Bucci sui lavori per la costruzione della nuova Diga foranea di Genova”- Lo chiede il deputato del Partito Democratico Luca Pastorino, membro della commissione Trasporti della Camera dei Deputati.

Oggi la commissione parlamentare ha ascoltato il nuovo presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Matteo Paroli e Pastorino ha fatto presente quanto sia necessario che, “nel rispetto del suo ruolo e delle norme, metta ordine in questo disastro di sovrapposizioni che si perpetra da anni”.

“Le diverse posizioni sulla nuova Diga foranea del porto di Genova – spiega Pastorino – con un viceministro alle Infrastrutture e un governatore di Regione Liguria che a distanza di pochi giorni dicono cose diverse sull’avanzamento della sua costruzione, non ha fatto altro che scoperchiare un problema grande come una casa ed evidente a tutti: quello di un sistema di relazioni tra i vari attori che pasticcia le cose e si prevarica l’uno con l’altro. Le dichiarazioni del commissario Marco Bucci di stamane, in contrasto rispetto a quelle di Edoardo Rixi infatti sono emblematiche di una situazione che è solo un gran caos e che non è per nulla funzionale allo sviluppo della città e del suo porto. Oggi in commissione Trasporti abbiamo audito il nuovo presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Matteo Paroli a cui ho fatto presente quanto sia necessario che, nel rispetto del suo ruolo e delle norme, metta ordine in questo disastro di sovrapposizioni che si perpetra da anni”, così il deputato ligure del PD Luca Pastorino, membro della commissione Trasporti alla Camera.