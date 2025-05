Sampdoria perde con la Juve Stabia e va in serie C

La partita di calcio Juve Stabia-Sampdoria finisce 0-0 nel recupero della 34/a giornata di Serie B e la squadra blucerchiata retrocede in Serie C per la prima volta nella sua storia.

Delusione e rabbia tra i tifosi blucerchiati e tanta tensione in città dove alcuni “punti delicati” sono presidiati dalla polizia già dalla serata.