Sanremo, ragazzini ubriachi bloccano treni, denunciati

Sanremo (Imperia) – Sono stati denunciati per interruzione di servizio pubblico e le loro famiglie rischiano di dover risarcire Trenitalia per i disagi causati i due ragazzi residenti in Liguria che, all’alba del 2 agosto scorso, completamente ubriachi, hanno impedito ad un treno in partenza dalla stazione di Sanremo di iniziare il suo viaggio e, di conseguenza, hanno causato ritardi e disagi sulla linea.

I due, 18 e 19 anni, liguri, sono stati bloccati dopo che il capotreno aveva chiamato il numero di emergenza 112 che ha fatto intervenire le forze dell’ordine.

Il dipendente Trenitalia aveva chiamato segnalando che un gruppo di ragazzini ubbriachi stava impedendo al treno di riprendere il viaggio.

Gli agenti intervenuti hanno trovato i due ragazzi, visibilmente alterati da abbondanti bevute, e li hanno denunciati.

Il Questore di Imperia, analizzata la situazione, ha subito emesso un provvedimento di allontanamento dalla città dei Fiori e i due, al di là delle conseguenze del loro operato, non potranno tornare nell’area del comune di Sanremo.