Rally Valle Arroscia, grave incidente con auto fuori strada

Mendatica (Imperia) – Grave incidente durante le prove libere del Rally della Valle Arroscia con un’auto da corsa che ha perso il controllo finendo fuori strada per poi cadere per alcuni metri.

Un uomo di 50 anni che era alla guida del veicolo è rimasto ferito in modo grave ed è stato trasferito in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

I vigili del fuoco hanno dovuto raggiungere il veicolo nel dirupo e poi liberare il ferito per poi consegnarlo alle cure del personale medico e sanitario del 118.

Il trasporto in elicottero è stato deciso per la gravità della situazione.