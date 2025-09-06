sabato 6 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaRally Valle Arroscia, grave incidente con auto fuori strada
ImperiaCronacaNotizie Liguria

Rally Valle Arroscia, grave incidente con auto fuori strada

Redazione Liguria
0

Elicottero vigili del fuocoMendatica (Imperia) – Grave incidente durante le prove libere del Rally della Valle Arroscia con un’auto da corsa che ha perso il controllo finendo fuori strada per poi cadere per alcuni metri.
Un uomo di 50 anni che era alla guida del veicolo è rimasto ferito in modo grave ed è stato trasferito in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
I vigili del fuoco hanno dovuto raggiungere il veicolo nel dirupo e poi liberare il ferito per poi consegnarlo alle cure del personale medico e sanitario del 118.
Il trasporto in elicottero è stato deciso per la gravità della situazione.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Paolo Gheza

Ceva, incidente mortale sulla statale 28, morto Paolo Gheza

Cronaca
Sanremo incndio via Buonboschetto

Sanremo, incendio in via Buonboschetto

Cronaca
coda Autostrada A10 Liguria

Caos Autostrade, week end inizia con le solite code a ponente

Cronaca
ambulanza

Genova, incidente in corso Buenos Ayres, due feriti

Cronaca