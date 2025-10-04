Tragedia a Cogorno: marito trovato morto in casa, gravissima la moglie

Cogorno (Genova) – Si trova sempre ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova la donna che ieri è stata trovata svenuta all’interno della sua abitazione a Cogorno. A fianco a lei il marito, purtroppo ritrovato senza vita.

A dare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, che non hanno sentito né visto la coppia per diverse ore e hanno quindi lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo e soccorrere la moglie, trasportata con l’elicottero all’ospedale San Martino in codice rosso, quello di maggiore gravità.

Sono immediatamente scattate le indagini per ricostruire la dinamica di quanto successo: al momento nulla viene escluso, ma l’ipotesi più probabile sembrerebbe essere quella di un’intossicazione da monossido di carbonio.

