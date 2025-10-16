Morta la donna investita dal fratello a Rossiglione, disposta l’autopsia

Genova – Non ce l’ha fatta la donna di 87 anni che lo scorso venerdì 26 settembre era stata investita dal fratello a Rossiglione.

Le condizioni della donna erano apparse critiche fin da subito, tanto da rendere necessario il trasporto in elicottero all’ospedale San Martino di Genova in codice rosso, quello di maggiore gravità. Dopo venti giorni di ricovero presso le stanze dell’ospedale genovese, la donna è morta ieri pomeriggio.

Fin dai momenti successivi all’incidente erano iniziate le indagini da parte dei carabinieri, che hanno ascoltato l’uomo ed effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo. Inoltre, sono stati sequestrati anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Secondo le prime ricostruzioni, sembrerebbe che l’uomo avesse appena lasciato sotto casa la sorella dopo averla accompagnata ad una visita medica. Non rendendosi conto che la donna si trovasse dietro alla vettura, ha inserito la retromarcia colpendola in pieno.

L’impatto non sarebbe stato particolarmente violento, ma sarebbe stato purtroppo sufficiente per far perdere l’equilibrio alla donna che ha sbattuto violentemente la testa sul terreno.

In ogni caso, è stata disposta l’autopsia che dovrebbe aiutare a fornire maggiore chiarezza in merito a quanto accaduto.

