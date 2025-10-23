Genova, disagi sui bus: Assoutenti chiede la sospensione dell’aumento delle tariffe

Genova – Non si fermano le polemiche e i discorsi in merito alla crisi di Amt e al conseguente aumento tariffario annunciato ieri dalla Giunta di Genova, che prevede l’annullamento della gratuità per gli Over 70 (con Isee superiore ai 12mila euro), della metropolitana e anche degli Impianti Verticali, oltre all’aumento del costo degli abbonamenti.

In merito è intervenuta anche Assoutenti Liguria che prende posizione contro gli aumenti delle tariffe e sottolinea i continui disagi che interessano i passeggeri, sia sulle linee cittadine che su quelle provinciali.

“Il pesantissimo disservizio dei bus Amt di cui sono stati vittime gli studenti dell’estremo levante ligure, le continue interruzioni e i ritardi dovuti alla cantierizzazione spinta di Genova per gli assi di forza che obbligano i passeggeri a tempi di trasporto in alcuni casi raddoppiati, le corse saltate e la riduzione generale del servizio di quasi 10% dovuta alla carenza di autisti e al mancato rinnovo del turnover, ci fanno chiedere con forza all’assemblea della Città Metropolitana di sospendere qualsiasi approvazione di nuovo piano tariffario di AMT fino al 1° gennaio 2026, e utilizzare questa moratoria per riflettere con attenzione su che aumenti di tariffa chiedere agli utenti.

La nostra preoccupazione – spiega Assoutenti Liguria – è che in queste condizioni con i nuovi aumenti si butti giù i passeggeri dagli autobus, diminuendo i trasportati a pagamento e aumentando l’evasione che è la vera grande nemica della riduzione dei ricavi del 2025. Stimiamo che quasi il 20% dei trasportati non paghi più il biglietto e non certo per la gratuità che – deve essere chiaro una volta per tutte – è rimborsata all’azienda tramite il contributo statale per la qualità dell’aria. È falso che la riduzione degli introiti sia dovuta alle gratuità che, peraltro, la stessa nuova amministrazione comunale ha confermato spostandole nelle sere e di domenica e togliendole nelle fasce di morbida a chi prende gli impianti verticali e la metro e agli over70 sopra i 12.000 €.

Proprio perché vogliamo salvare l’azienda e il trasporto pubblico facciamo appello affinché sia elaborato, insieme al consiglio metropolitano e alle associazioni degli utenti e dei lavoratori, un piano straordinario credibile di tenuta del servizio e un piano tariffario che possa effettivamente portare maggiori ricavi anziché un rifiuto dell’utenza che si trasformerà in un maggior traffico privato e in una maggiore evasione nel pagamento del biglietto”, conclude Assoutenti.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]