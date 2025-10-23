Genova, pacco abbandonato a L’Aquilone a Bolzaneto: artificieri sul posto

Genova – Attimi di paura questa mattina nel parcheggio del Centro Commerciale L’Aquilone nel quartiere genovese di Bolzaneto, dove è stata ritrovata una valigia abbandonata che ha fatto scattare l’allarme e intervenire sul posto i soccorsi.

La mente torna a circa due settimane fa quando due pacchi erano stati rinvenuti in pieno centro a Genova e ancora a tre giorni prima, quando l’allarme era scattato per il rinvenimento di un altro oggetto sospetto a pochi passi dalla Sinagoga in via Bertola. In tutti e tre i casi si era rivelato un falso allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e le squadre degli artificieri. L’area è stata messa in sicurezza e personale e clienti del centro commerciale sono stati fatti evacuare per via precauzionale.

