giovedì 23 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, pacco abbandonato a L'Aquilone a Bolzaneto: artificieri sul posto
Notizie LiguriaGenovaCronacaNotizie in evidenzaBolzaneto

Genova, pacco abbandonato a L’Aquilone a Bolzaneto: artificieri sul posto

Redazione Liguria
0

Genova – Attimi di paura questa mattina nel parcheggio del Centro Commerciale L’Aquilone nel quartiere genovese di Bolzaneto, dove è stata ritrovata una valigia abbandonata che ha fatto scattare l’allarme e intervenire sul posto i soccorsi.
La mente torna a circa due settimane fa quando due pacchi erano stati rinvenuti in pieno centro a Genova e ancora a tre giorni prima, quando l’allarme era scattato per il rinvenimento di un altro oggetto sospetto a pochi passi dalla Sinagoga in via Bertola. In tutti e tre i casi si era rivelato un falso allarme.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e le squadre degli artificieri. L’area è stata messa in sicurezza e personale e clienti del centro commerciale sono stati fatti evacuare per via precauzionale.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
carabinieri auto

Genova, beccati con droga in tasca e in casa a Rivarolo:...

Cronaca
polizia stradale controlli

Genova, controlli della polizia stradale: due ubriachi alla guida e uno...

Cronaca
elicottero Grifo 118 Liguria

Osiglia, si ferisce con la motosega: trasportato in codice rosso all’ospedale

Cronaca
Pioggia ombrello

Maltempo Liguria, scattata l’Allerta Arancione sul centro-levante

Cronaca