Maltempo Liguria, Arpal anticipa la chiusura dell’Allerta Meteo

Redazione Liguria
allerta maltempo in Liguria arancione e giallaLiguria – Arpal anticipa la chiusura dell’Allerta Meteo per temporali su gran parte della regione a seguito degli ultimi aggiornamenti sulla perturbazione che sta interessando la Liguria a partire dalle prime ore della giornata. Le novità:
“- Sul centro (Zona B) alle 15:00 di oggi, a seguire gialla fino alle 17:00
– Sul levante (Zona C) l’allerta chiude alle 18:00 di oggi , a seguire allerta gialla fino alle 19:00, sui bacini grandi fino alle 20:00,
– Sui versanti padani di levante (zona E) l’allerta arancione chiude alle 18:00, a seguire gialla fino alle 19:00
– Sul ponente (Zone A e D) l’allerta gialla chiuderà anticipatamente alle 15:00”, scrive Arpal in una nota diffusa in questi ultimi minuti.
