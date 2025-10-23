Maltempo Liguria, Arpal anticipa la chiusura dell’Allerta Meteo

Liguria – Arpal anticipa la chiusura dell’Allerta Meteo per temporali su gran parte della regione a seguito degli ultimi aggiornamenti sulla perturbazione che sta interessando la Liguria a partire dalle prime ore della giornata. Le novità:

“- Sul centro (Zona B) alle 15:00 di oggi, a seguire gialla fino alle 17:00

– Sul levante (Zona C) l’allerta chiude alle 18:00 di oggi , a seguire allerta gialla fino alle 19:00, sui bacini grandi fino alle 20:00,

– Sui versanti padani di levante (zona E) l’allerta arancione chiude alle 18:00, a seguire gialla fino alle 19:00

– Sul ponente (Zone A e D) l’allerta gialla chiuderà anticipatamente alle 15:00”, scrive Arpal in una nota diffusa in questi ultimi minuti.

