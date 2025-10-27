Sanremo, presunto ordigno bellico rinvenuto in spiaggia: soccorsi sul posto

Sanremo (Imperia) – Un presunto ordigno bellico è stato ritrovato nelle scorse ore sul litorale di Bussana, frazione del comune di Sanremo.

A dare l’allarme un passante, che l’avrebbe trovato e, sospettando potesse trattarsi di un ordigno bellico, ha richiesto l’intervento sul posto dei soccorsi.

La zona interessata è stata transennata e sul luogo dell’accaduto sono giunte le forze dell’ordine, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, mentre sono stati allertati anche gli artificieri in arrivo da Genova.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Soltanto il sopralluogo delle squadre degli artificieri chiarirà l’origine dell’oggetto. Nel caso si trattasse di una bomba, verranno messe in atto tutte le misure di sicurezza previste per le operazioni di disinnesco.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]