lunedì 27 Ottobre 2025
Sanremo, presunto ordigno bellico rinvenuto in spiaggia: soccorsi sul posto
Imperia

Sanremo, presunto ordigno bellico rinvenuto in spiaggia: soccorsi sul posto

Redazione Liguria
0

Sanremo (Imperia) – Un presunto ordigno bellico è stato ritrovato nelle scorse ore sul litorale di Bussana, frazione del comune di Sanremo.
A dare l’allarme un passante, che l’avrebbe trovato e, sospettando potesse trattarsi di un ordigno bellico, ha richiesto l’intervento sul posto dei soccorsi.
La zona interessata è stata transennata e sul luogo dell’accaduto sono giunte le forze dell’ordine, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, mentre sono stati allertati anche gli artificieri in arrivo da Genova.
Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Soltanto il sopralluogo delle squadre degli artificieri chiarirà l’origine dell’oggetto. Nel caso si trattasse di una bomba, verranno messe in atto tutte le misure di sicurezza previste per le operazioni di disinnesco.
