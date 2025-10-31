Taggia, schiacciato dal trattore: un uomo trasportato all’ospedale

Taggia (Imperia) – Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo la Strada Provinciale 548, dove un uomo è rimasto schiacciato da un mezzo agricolo.

É accaduto intorno alle ore 11 e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure nei confronti del ferito e, per velocizzare il trasporto all’ospedale, hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Dopo esser stato caricato a bordo, l’uomo è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni sarebbero apparse meno gravi di quanto si temeva inizialmente e non sarebbe considerato in pericolo di vita.

Al momento rimane da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto, anche se dalle prime informazioni sarebbe emerso che il 55enne è rimasto schiacciato durante la sostituzione di una ruota.

