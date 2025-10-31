venerdì 31 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaTaggia, schiacciato dal trattore: un uomo trasportato all'ospedale
ImperiaCronacaNotizie Liguria

Taggia, schiacciato dal trattore: un uomo trasportato all’ospedale

Redazione Liguria
0

ambulanza croce azzurra Brugnato la SpeziaTaggia (Imperia) – Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo la Strada Provinciale 548, dove un uomo è rimasto schiacciato da un mezzo agricolo.
É accaduto intorno alle ore 11 e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure nei confronti del ferito e, per velocizzare il trasporto all’ospedale, hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso.
Dopo esser stato caricato a bordo, l’uomo è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni sarebbero apparse meno gravi di quanto si temeva inizialmente e non sarebbe considerato in pericolo di vita.
Al momento rimane da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto, anche se dalle prime informazioni sarebbe emerso che il 55enne è rimasto schiacciato durante la sostituzione di una ruota.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
cinghiale Borgoratti via Torricelli

Genova, cinghiali per strada in pieno giorno: accade a Molassana

Cronaca
Polizia stradale

Autostrade, cane vaga all’imbocco del casello: salvato dagli agenti

Cronaca
via Polonio Trasta coda

Genova, pista ciclabile in via Polonio, scoppia la bagarre tra favorevoli...

Cronaca
Treno Rock Pop

Treni, lavori sul nodo di Genova: le modifiche alla circolazione del...

Cronaca