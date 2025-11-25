martedì 25 Novembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaIncidente sull'autostrada A12, in coda tra Nervi e Genova Est
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriStaglienoNerviNotizie in evidenza

Incidente sull’autostrada A12, in coda tra Nervi e Genova Est

Redazione Liguria
0

coda A12 15 settembre 2024Genova – Traffico ko sull’Autostrada A12 Genova – Livorno a causa di un incidene avvenuto questa mattna, nel tratto tra Nervi e Genova Est.
Pesanti disagi e code vengono segnalati sul tratto dove sono intervenuti i mezzi di soccorso e dei tecnici di autostrade.
Automobilisti e trasportatori inferociti per i disagi causati dall’incidente e che vanno ad aggiungersi a quelli per i cantieri che da anni sono presenti sulle autostrade attorno a Genova.
Disagi e rallentamenti anche sull’autostrada A7 Genova – Milano tra Bolzaneto e Busalla a causa di scambi di carreggiata e restringimenti presenti ormai da settimane.
Traffico molto appesantito in entrambe le direzioni.

 

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
panchina rossa Recco

Recco, una panchina rossa contro la violenza sulle donne

Cronaca
Claudia Oliva

Genova, inaugurata la mostra Parti di donna – Non recidere i...

Cronaca
incidente Busalla 25 novembre 2025

Busalla, incidente sulla SP226, traffico ko

Cronaca
carabinieri generica

Sanremo, si presenta infuriato sul posto di lavoro della ex, arrestato

Cronaca