Incidente sull’autostrada A12, in coda tra Nervi e Genova Est

Genova – Traffico ko sull’Autostrada A12 Genova – Livorno a causa di un incidene avvenuto questa mattna, nel tratto tra Nervi e Genova Est.

Pesanti disagi e code vengono segnalati sul tratto dove sono intervenuti i mezzi di soccorso e dei tecnici di autostrade.

Automobilisti e trasportatori inferociti per i disagi causati dall’incidente e che vanno ad aggiungersi a quelli per i cantieri che da anni sono presenti sulle autostrade attorno a Genova.

Disagi e rallentamenti anche sull’autostrada A7 Genova – Milano tra Bolzaneto e Busalla a causa di scambi di carreggiata e restringimenti presenti ormai da settimane.

Traffico molto appesantito in entrambe le direzioni.