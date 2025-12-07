domenica 7 Dicembre 2025
Genova, grave incidente a Staglieno, ferito un motociclista

AmbulanzaGenova – Grave incidente, questa mattina, nei pressi del cimitero monumentale di Staglieno. Intorno alle 10,30 un’auto ed uno scooter si sono scontrati, per cause ancora da accertare, e la persona che viaggiava a bordo del mezzo a due ruote è caduta rovinosamente a terra.
Soccorso prima dai passanti e poi dal personale dell’automedica del 118 e dell’ambulanza, l’uomo, un 45enne, è stato stabilizzato e poi trasferito in codice giallo all’ospedale San Martino.
Sul posto anche le forze dell’ordine che stanno ricostruendo quanto avvenuto e le responsabilità.
Il traffico è rimasto bloccato per il tempo delle operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi incidentati.
Il conducente dell’auto non ha subito ferite.

