Nuovo Volkswagen T-Roc presentato da Autourtiti a Genova

Genova – Grande curiosità ed interesse, nella sede di Autourtiti in via Amba Alagi, per la presentazione del nuovo Volkswagen T-Roc, modello più grande e tecnologico, seconda generazione che adotta motori ibridi e benzina.

Oltre 200 persone hanno partecipato all’evento riservato a istituzioni, appassionati del marchio e addetti ai lavori.

Durante la serata, gli ospiti hanno avuto l’opportunità di scoprire da vicino il nuovo T-Roc, apprezzandone il design rinnovato, le soluzioni tecnologiche di ultima generazione e le principali novità della gamma 2025.

Il percorso esperienziale allestito all’interno dello showroom di Autourtiti ha guidato il pubblico attraverso l’evoluzione del modello e i valori che ne caratterizzano l’identità.

L’evento è stato realizzato in collaborazione con Giorgia Mondani Agency – che ha curato la visione creativa e la comunicazione del progetto – con il contributo organizzativo di Alessia Adené Eventi e l’accoglienza firmata Don’Cola, creando un’atmosfera conviviale pensata per favorire l’incontro tra ospiti, clienti e appassionati del marchio Volkswagen.



“Con questa iniziativa Autourtiti conferma il proprio impegno nel proporre eventi esclusivi e momenti di contatto diretto con il pubblico, rafforzando il legame tra il brand Volkswagen e il territorio genovese – spiega Gianmaria Urtiti, proprietario della concessionaria – Un grazie sentito a tutti coloro che hanno partecipato”.

Giorgia Mondani: “Genova, grandi brand e grandi eventi. È questo il paradigma che con la nostra agenzia vogliamo portare avanti. Il nostro ritorno all’ombra della Lanterna rappresenta tutto questo”.

L’appuntamento dedicato al nuovo Volkswagen T-Roc si inserisce in un percorso più ampio di Autourtiti volto a valorizzare il rapporto con il territorio e con la propria clientela, attraverso iniziative capaci di unire prodotto, esperienza e relazione. Un approccio che conferma la concessionaria come punto di riferimento per il marchio Volkswagen a Genova e nel contesto ligure.