sabato 13 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaNuovo Volkswagen T-Roc presentato da Autourtiti a Genova
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Nuovo Volkswagen T-Roc presentato da Autourtiti a Genova

Redazione Liguria
0

T-roc autourtitiGenova – Grande curiosità ed interesse, nella sede di Autourtiti in via Amba Alagi, per la presentazione del nuovo Volkswagen T-Roc, modello più grande e tecnologico, seconda generazione che adotta motori ibridi e benzina.
Oltre 200 persone hanno partecipato all’evento riservato a istituzioni, appassionati del marchio e addetti ai lavori.
Durante la serata, gli ospiti hanno avuto l’opportunità di scoprire da vicino il nuovo T-Roc, apprezzandone il design rinnovato, le soluzioni tecnologiche di ultima generazione e le principali novità della gamma 2025.
Il percorso esperienziale allestito all’interno dello showroom di Autourtiti ha guidato il pubblico attraverso l’evoluzione del modello e i valori che ne caratterizzano l’identità.
L’evento è stato realizzato in collaborazione con Giorgia Mondani Agency – che ha curato la visione creativa e la comunicazione del progetto – con il contributo organizzativo di Alessia Adené Eventi e l’accoglienza firmata Don’Cola, creando un’atmosfera conviviale pensata per favorire l’incontro tra ospiti, clienti e appassionati del marchio Volkswagen.
T-roc autourtiti
“Con questa iniziativa Autourtiti conferma il proprio impegno nel proporre eventi esclusivi e momenti di contatto diretto con il pubblico, rafforzando il legame tra il brand Volkswagen e il territorio genovese – spiega Gianmaria Urtiti, proprietario della concessionaria – Un grazie sentito a tutti coloro che hanno partecipato”.

Giorgia Mondani: “Genova, grandi brand e grandi eventi. È questo il paradigma che con la nostra agenzia vogliamo portare avanti. Il nostro ritorno all’ombra della Lanterna rappresenta tutto questo”.
L’appuntamento dedicato al nuovo Volkswagen T-Roc si inserisce in un percorso più ampio di Autourtiti volto a valorizzare il rapporto con il territorio e con la propria clientela, attraverso iniziative capaci di unire prodotto, esperienza e relazione. Un approccio che conferma la concessionaria come punto di riferimento per il marchio Volkswagen a Genova e nel contesto ligure.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
palazzo di Giustizia Tribunale Genova

Genova, fugge dal balcone per sfuggire alle violenze, dieci anni al...

Cronaca
ambulanza notte croce bianca genovese

Tragedia sull’Autostrada A7, operaio trovato morto, indagini

Cronaca
auto Polizia notte

Genova, picchia la compagna in casa: arrestato un uomo a Voltri

Cronaca

Genova, da lunedì due mesi di modifiche alla viabilità in via...

Cronaca