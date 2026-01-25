Genova ricorda la strage della battaglia di Nikolajewka e la Ritirata di Russia

Genova ricorda la terribile battaglia di Nikolajewka e la tragica ritirata di Russia che costò la vita a 80mila italiani mandati a morire nel gelo russo, senza attrezzature e senza adeguati rifornimenti, dalla follia del fascismo e di Mussolini.

Al cimitero monumentale di Staglieno è stata organizzata la cerimonia per ricordare l’anniversario della Battaglia di Nikolajewka, combattuta il 26 gennaio 1943 durante la tragica ritirata di Russia.

Un tributo della città agli 80mila italiani inviati in una spedizione suicida in uno degli episodi più drammatici e simbolici della storia del Corpo degli Alpini.

La cerimonia si è svolta davanti al Monumento all’Alpino, grazie all’impegno delle sezioni locali dell’Associazione Nazionale Alpini (ANA), a testimonianza di una memoria che la città continua a custodire e trasmettere.

La Battaglia di Nikolajewka rappresentò l’estremo tentativo degli Alpini italiani di rompere l’accerchiamento dell’Armata Rossa, per aprirsi una via di salvezza dopo settimane di marce estenuanti, freddo estremo e perdite ingenti. Un sacrificio umano enorme, che ancora oggi richiama ai valori del coraggio e del senso del dovere.

Dopo l’omaggio alle tombe delle Medaglie d’Oro al Valor Militare Gildo Cuneo, Italo D’Eramo, Carletto Gavoglio e alle tombe di Carlo Giordana ed Ettore Erizzo, già presidente Nazionale ANA, sono state deposte le corone ai Monumenti all’Alpino, ai Caduti e Dispersi in terra di Russia e ai Caduti senza Croce, e si è svolta poi la Santa Messa al campo presso il Monumento all’Alpino

Alla cerimonia era presente la consigliera delegata alla 97esima adunata degli Alpini Vittoria Canessa Cerchi.

«Essere a Staglieno per ricordare Nikolajewka – ha ricordato – significa rendere omaggio non solo agli Alpini caduti nella campagna di Russia, ma a tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita nelle guerre. È un dovere civile e morale mantenere viva questa memoria, soprattutto per le giovani generazioni, affinché il ricordo del dolore e del sacrificio diventi monito di pace e responsabilità collettiva. La commemorazione si conferma un appuntamento sentito dalla città di Genova, che attraverso l’Associazione Nazionale Alpini rinnova ogni anno il legame con la propria storia, che ancora oggi richiama ai valori del coraggio e del senso del dovere».