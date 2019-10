Casella in lutto, nell’entroterra genovese, per la morte del sindaco Francesco Collossetti.

Il primo cittadino era affetto da una grave malattia ma ha mantenuto il suo ruolo sino all’ultimo minuto partecipando, pochi giorni fa, alle celebrazioni per i 90 anni del celebre trenino che collega la piccola cittadina dell’entroterra al capoluogo ligure.

Un sindaco sempre presente e attivo, apprezzato per le qualità umane anche da chi non lo appoggiava politicamente, Collossetti ha lavorato sino all’ultimo per la sua comunità.

Nelle prossime ore verrà comunicata la data e il luogo della cerimonia funebre.