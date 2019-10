Anche quest’anno, torna la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, l’importante evento culturale organizzato da Kids Art Tourism e dedicato alle famiglie con bambini.

Lo scopo del progetto, arrivato alla sua settima edizione, è quello di rendere più accessibile alle famiglie i musei, soprattutto in un periodo storico come quello odierno in cui la cultura italiana pare soffrire particolarmente.

Si tratta di un’iniziativa nazionale alla quale i Musei di Genova partecipano da sempre con una varietà di laboratori, visite guidate, giochi a tema rivolti ai più piccoli in compagnia dei loro genitori, un giorno speciale, in cui poter visitare i musei con tutta la famiglia, attraverso una serie di attività pensate appositamente per l’occasione.

Come ogni edizione anche quest’anno sarà centrata su un filo conduttore. Il tema di quest’anno C’era una volta al museo vuole presentare al pubblico di F@Mu e ai Musei che aderiscono alla manifestazione, l’arte dello “Storytelling” come particolare ed efficace strumento di mediazione culturale.

La Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo del 13 Ottobre vuole pertanto essere uno strumento per favorire l’ incontro tra musei e famiglia; un’occasione per mostrare come un museo possa essere accogliente e come i bambini con le loro famiglie possano essere ottimi fruitori di cultura .

Di seguito i musei partecipanti:

Museo della Commenda di Prè ore 15

Scipione cicala ovvero Sinan capudan Pascià

Alla Commenda scopriremo l’avvincente storia di Scipione Cicala che venne catturato in battaglia a bordo di una Galea genovese riuscì a cavarsela anche all’interno del mondo mussulmano.

Com’era la vita di un soldato a bordo di una Galea e quella di uno schiavo?

Al termine della visita il gruppo verrà accompagnato in via del Campo 29 Rosso per ascoltare alcuni brani dei cantautori genovesi tra cui Sinan Capudan Pascià di Fabrizio De Andrè.

Costo: 6 € a partecipante

Prenotazioni: 010 5573681, didattica@solidarietaelavoro.it

Museo Navale di Pegli ore 11

Il Museo Navale verrà presentato alle famiglie con particolare attenzione alla dimora e ai suoi abitanti.

Provando ad immaginare come fosse lo spazio esterno scopriremo la torre e il grandioso parco. In laboratorio i bambini proveranno a dipingere una cartolina da portare via.

Costo: 4 € a partecipante

Prenotazioni al 348 3578739, didattica@solidarietaelavoro.it

Galata Museo del Mare ore 16.30

C’era una volta al museo… Io vado via

In collaborazione con il concorso Dimmi di Storie Migranti, il percorso Memoria e Migrazioni si anima di nuove storie.

L’attività dedicata alle famiglie mette in parallelo, grazie all’ascolto di gruppo di testimonianze orali, avventure di bambini e ragazzi partiti un tempo dall’Italia e bambini di oggi partiti da altri paesi e diretti in Italia. La famiglia si trova alle prese con bambini di dieci anni che hanno lasciato la casa, gli affetti e hanno iniziato un viaggio che ha cambiato per sempre la loro vita: tenaci, simpatici, emarginati, coraggiosi conosceremo le storie di Ilona, Francesca, Antonio, Saliou, Kaisera.

L’attività propone brani audio dalla trasmissione radiofonica “io vado via” di Radio 3 in collaborazione con Dimmi di Storie Migranti.

Adatto a qualunque età.

Costo :4 € a partecipante

Prenotazioni al 010 2345655, didattica@solidarietaelavoro.it

Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo ore 11.00, 14.30, 16.30

C’era una volta al museo…una bellissima donna!

Una visita ricca di indizi, indovinelli ed enigmi da superare tra le sale del museo permetterà di scoprire chi era la bellissima donna del Castello.

Un modo simpatico per spingere tutti i componenti delle squadre a collaborare per conosce l’avventurosa vita di un curioso viaggiatore di fine ottocento e scoprire chi era la bellissima donna del Castello.

Costo: 4,00 € a partecipante (dai 5 anni in su)

Prenotazioni: 010 2723820, biglietteriadalbertis@comune.genova.it

Lanterna di Genova ore 15

La Lanterna cerca casa, visita fiabesca con partenza dalla passeggiata.

C’era una volta un faro, che si ritrovò a Genova…: la narrazione di una favola inedita, pensata per i bambini ma che saprà affascinare anche gli adulti, per imparare la storia del faro e conoscere i monumenti più importanti della città. Una visita speciale tra realtà e fantasia, in compagnia di un simpatico libro.

Posti limitati. Prenotazioni: laboratori@lanternadigenova.it (indicando nome e cognome numero adulti, numero ed età bambini, recapito telefonico)

In caso di disdetta chiediamo gentilmente di inviare tempestiva comunicazione

Appuntamento ore 15 presso la scala mobile all’interno del Terminal Traghetti

Costo: € 8 a partecipante; bambini fino ai 6 anni € 4

Museo d’Arte Orientale E. Chiossone ore 10

La storia di nonno Edoardo e del suo viaggio in Giappone

C’era una volta…Edoardo Chiossone

Chi è il personaggio a cui è intitolato nostro museo? In particolare racconteremo quali erano le sue abilità e competenze e la sua scelta di trasferirsi in Giappone per

cogliere un’importante opportunità di lavoro.

Confronto fra culture: ‘il Giappone’ e ‘il non Giappone’

Dopo una breve introduzione alla cultura giapponese, osserviamo le diverse espressioni della cultura orientale e di quella occidentale, come sarà capitato di fare anche a

Edoardo Chiossone quando arrivò in Giappone, in un gioco di confronti.

Le valigie per il viaggio

Le valigie sono contenitori di oggetti personali per il viaggio, ma conservano anche fotografie, emozioni, tesori.

Servono a portare con sé un po’ della propria storia e quando sono vecchie diventano ricordi. Le valigie non sono mai vuote, anche quando vengono buttate via.

La storia della gru e della sua metamorfosi

Come danzano le gru? Ci avviciniamo alle gru che troviamo in museo, osserviamo come sono rappresentate e ascoltiamo una storia…

C’era una volta…Tsuru Nyōbō. La leggenda della donna gru (proiezione video)

Storie di duelli e samurai

C’era una volta… Il duello tra Miyamoto Musashi e Sasaki Ganry (proiezione video)

Le armature dei Samurai: cenni storici e osservazione delle opere in museo.

Ascoltiamo un’altra storia: C’era una volta…L’arte di vincere senza combattere

La storia del Re Dragone e di Fujiwara Hidesato

Osserviamo la rappresentazione dei draghi nelle opere in mostra e confrontiamo i draghi d’Occidente e d’Oriente.

Ascoltiamo una storia: C’era una volta… Il Signore del Sacchetto di Riso ovvero, La storia del Re Dragone e di come avvenne che Fujiwara Hidesato cambiò nome

Espressione corporea: ci muoviamo come se fossimo draghi che nuotano, strisciano, volano…

Info e prenotazioni: 010 542285, museochiossone@comune.genova.it

Adatto ai bambini dai 5 ai 12 anni.

Museo di Archeologia Ligure ore 15,30

C’era una volta al museo…..Vita da preistorico!

All’interno del Museo di Archeologia Ligure i bambini potranno scoprire e sperimentare due momenti di laboratorio dedicati al cibo e all’arte nella preistoria. Come si preparavano e cucinavano gli alimenti, il riconoscimento delle piante spontanee utili all’uomo, la macinatura dei cerali, i colori e i soggetti delle pitture rupestri preistoriche.

Le attività saranno arricchite dalla lettura ad alta voce di brani di narrativa per bambini ambientati nella preistoria e dall’esibizione nella Sala Verde del Coro delle Voci Bianche della Scuola Musicale Conte.

Info e prenotazioni: 010 6984045, archliguredidattica@comune.genova.it, entro le ore 12 di sabato.

Adatta dai 6 anni in su.