Genova – “Abbiamo in mente un memoriale per le vittime di Ponte Morandi”, lo ha dichiarato l’architetto Stefano Boeri durante la manifestazione in ricordo delle vittime del crollo del viadotto autostradale.

“Lo abbiamo condiviso con i parenti delle vittime e sarà sotto la Pila 9 del vecchio Ponte Morandi dove sono morte la gran parte delle vittime.

Sarà un progetto molto semplice: recupereremo il magazzino dove oggi sono conservati i resti del Ponte Morandi, creeremo uno spazio destinato ai parenti per farli incontrare in modo privato e poi accanto una serra”.