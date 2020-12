Genova – Continua a nevicare sulla Liguria e continua l’emergenza neve sulle autostrade liguri. Chiuse al passaggio di camion e mezzi pesanti la A7 Genova Milano e la A26 Voltri Gravellona Toce con mezzi spazzaneve e spargisale impegnati da ore a mantenere sgombero il tracciato per il traffico di auto e mezzi con peso non superiore alle 7,5 tonnellate.

Il blocco dei camion, con divieto di percorrenza in entrambe le direzioni è attivo sulla A7 da Serravalle all’allacciamento con la A12 e a controllare resta la Polizia Stradale e il presidio dei caselli in entrata, insieme all’ausilio di forze esterne di polizia.

Le stesse misure sono scattate a partire dalle 18.50 in A26 nel tratto tra l’allacciamento con la A10 e l’allacciamento con la diramazione Predosa Bettole, in entrambe le direzioni. Nessuna limitazione al transito per i mezzi leggeri.

Autostrade per l’Italia raccomanda di viaggiare muniti di pneumatici invernali o in alternativa di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio.