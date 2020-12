Genova – L’attore e comico genovese Luca Bizzarri, attuale presidente della Fondazione Palazzo Ducale, si scaglia contro Luigi Di Maio per le dichiarazioni sulla possibilità di autorizzare spostamenti durante le festività di Natale almeno in ambito provinciale.

Bizzarri ha risposto in modo molto duro al ministro degli Esteri e anima di una parte del Governo che, sempre su Twitter, aveva scritto: a Natale e a Capodanno permettiamo ai cittadini di spostarsi tra i piccoli Comuni”.

Dal suo profilo personale su Twitter, Bizzarri non le manda a dire e risponde senza mezzi termini: tu non permetti una minchia”

Ecco il testo del tweet:

“Le persone inadeguate in posti di potere diventano menti pericolose, se poi l’italiano è quello che è nascono formule come “permettiamo”.

Ma non avere un amico, uno straccio di ufficio stampa che gli dica “guarda che tu non permetti una minchia” è forse il peccato peggiore”.