Bocca di Magra – Hanno visto un catamarano in difficoltà dopo aver “scuffiato” ed hanno allertato i soccorritori. Alcuni bagnanti hanno fatto scattare i soccorsi, ieri pomeriggio, per un natanti in difficoltà a Bocca di Magra.

I Vigili del Fuoco con la moto d’acqua sono intervenuti rapidamente e sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto, si sono diretti velocemente in aiuto ad un catamarano che a causa di una manovra errata aveva scuffiato.

Fortunatamente gli occupanti del natante non hanno riportato conseguenze ed una volta raddrizzata la barca, hanno ripreso la navigazione.