Genova – Mondo della ristorazione in lutto per la scomparsa improvvisa di Ettore Masetti, fondatore della celebrata hamburgheria Masetto.A darne notizia la pagina Facebook del locale che scrive:”Oggi per noi è un giorno triste. Il più triste della nostra breve, intensa storia.Una storia a cui Ettore aveva dato vita, con sua moglie, con i suoi figli, con la sua passione.Questa passione continuerà a muoverci e a motivarci, così come ci ha insegnato l’unico vero, inconfondibile, inimitabile “Masetto”.Per questo il negozio rimarrà chiuso fino a Domenica 29. Torneremo, con grande grinta, lunedì 30 agosto”