Rapallo – Lavori in corso per ripristinare il servizio di distribuzione dell’acqua dopo la rottura di una grossa tubazione, ieri sera, intorno alle 22,30, nella zona tra il sottopasso di via Betti e l’intersezione con via Bolzano.

Ieri sera la rottura del grosso tubo ha causato la fuoriuscita di una grande quantità d’acqua che ha allagato il sottopasso costringendo le autorità cittadine a chiudere il transito nel sottopasso e nella zona.

Molte le abitazioni ancora senza acqua e forti i disagi.