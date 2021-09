Sarzana – Forti temporali e allagamenti, nella zona dello spezzino al confine con la Toscana. Nella notte sono state abbondanti le precipitazioni e i disagi causati dalla pioggia.

Allagati diversi sottopassi nella zona tra Castelnuovo Magra e Sarzana e numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per soccorrere persone bloccate in auto ma anche per smottamenti e frane.

Il terreno secco da settimane non regge le forti precipitazioni cadute nel corso di poche ore nella zona dell’estremo levante ligure.

Intorno alle 3 della scorsa notte sono iniziati i problemi e le forti precipitazioni hanno causato diversi danni.

Resta in vigore sino alle 9 di questa mattina l’allerta meteo di livello giallo – il più basso – dopo la rimodulazione della Protezione civile regionale che ha abbassato il livello di pericolo nella giornata di ieri.