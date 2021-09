Genova – Dal 1° al 7 ottobre 2021, in occasione della Settimana Mondiale dell’Allattamento Materno, Asl3 propone a tutte le neomamme un filo diretto con gli specialisti del Dipartimento Materno Infantile.

Sei gli appuntamenti in programma, nel corso dei quali si potranno approfondire numerosi argomenti, tra cui vaccinazioni anti-covid durante l’allattamento, tecniche di allattamento e consigli sull’alimentazione della mamma.

Una vera e proprio task force di specialisti, provenienti dai reparti di Ostetricia e Ginecologia, Neonatologia e dal Consultorio familiare, forniranno anche informazioni sui servizi a disposizione delle donne e delle famiglie sia in ospedale che sul territorio, come – per fare alcuni esempi – il servizio di home visiting Asl3 dedicato al momento del ritorno a casa dopo il parto e i gruppi online di sostegno per mamme durante i primi mesi post nascita.

Oltre al canale telefonico sarà a disposizione per tutta la settimana l’indirizzo mail dedicato insalute@asl3.liguria.it<mailto:insalute@asl3.liguria.it> per porre quesiti agli esperti.

Di seguito gli appuntamenti in programma:

1 ottobre dalle 8 alle 14: dott.ssa Paola Gelli, Coordinatore Infermieristico Neonatologia Villa Scassi Numero diretto: 331 698 8102

2 ottobre dalle 8 alle 14: dott.ssa Katia Pistelli, Ostetrica, Responsabile del Percorso Nascita Asl3 Numero diretto: 010 849 6836

4 ottobre dalle 14 alle 17.30: dott.ssa Mariangela Raso, Assistente Sanitaria Consultorio Percorso nascita via Assarotti Distretto 11 Numero diretto: 010 849 5717

5 ottobre dalle 8 alle 14: dott. Gabriele Vallerino, Ginecologo, Direttore Dipartimento Materno infantile e S.C. Ostetricia e Ginecologia, Ospedale Villa Scassi Numero diretto: 337 252 168

6 ottobre dalle 8 alle 14: dott. Luigi Canepa, Ginecologo, Responsabile Consultorio Familiare Numero diretto: 010 849 6870

7 ottobre dalle 8 alle 14: dott.ssa Lorella Mazzarello, Direttore Neonatologia Ospedale Villa Scassi Numero diretto: 010 849 2344