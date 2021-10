Ranzo – E’ stato trovato nella notte, ormai privo di vita, il giovane medico della Asl 2 di Savona scomparso ieri pomeriggio.

Il corpo senza vita di M.G. 38 anni, è stato ritrovato dalle forze dell’ordine nella vigna di proprietà della famiglia nel comune di Ranzo, nell’imperiese.

Ancora da ricostruire le cause e le circostanze del decesso ma alcuni elementi farebbero pensare ad un gesto volontario.

L’uomo aveva fatto perdere le sue tracce ieri pomeriggio e subito erano scattate le ricerche. Nella notte il tragico ritrovamento della persona, all’interno della sua auto, in una vigna di sua proprietà in Valle Arroscia.

In corso le indagini per chiarire i contorni ancora poco chiari della vicenda.

Al momento le forze dell’ordine effettuano indagini in tutte le direzioni.