Genova – Calo degli incassi, passaggio di persone e potenziali clienti più che dimezzato e il rischio concreto che i mancati introiti del periodo natalizio mettano definitivamente in ginocchio tante attività già in crisi per la pandemia.

E’ il tragico bilancio – redatto da molti commercianti – della prima parte della sperimentazione delle modifiche del traffico nella zona di Nervi.

Lo spostamento dei Bus, la modifica del traffico e l’aumentata carenza di posteggi ha causato – secondo le lamentele – un calo impressionante del numero di persone che raggiungono il quartiere per passeggiare e per gli acquisti e sta erodendo anche il numero dei clienti che gravitano nella zona per “vicinanza” e “collegamenti”.

Una bocciatura senza riserve quella dei commercianti, colpiti direttamente nel portafogli e già alle prese con una crisi senza precedenti causata dal Covid. Sono le attività che più hanno “bisogno” del passaggio di persone da fuori quartiere a pagare il prezzo più salato ma anche i bar e i locali della zona lamentano una forte contrazione degli incassi dopo l’avvio della sperimentazione e chiedono a gran voce che almeno venga sospesa per il periodo natalizio o si rischiano conseguenze irrecuperabili.

“Chiediamo al Comune di bloccare la sperimentazione al più presto possibile – si sfogano i commercianti – e se a Natale resteranno in vigore divieti, limitazioni e spostamento delle linee dei Bus, si assumeranno la responsabilità delle aziende che chiuderanno e dei lavoratori che perderanno il lavoro”.