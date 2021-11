Genova – Torna a piovere e il sottopasso vicino alla Marinella, sulla passeggiata Anita Garibaldi di Nervi è di nuovo allagato.

Ancora disagi incomprensibili e pioggia di proteste per l’ennesimo allagamento causato dalle precipitazioni, tutt’altro che intense e straordinarie, di uno dei passaggi più utilizzati da turisti e residenti della zona per arrivare in passeggiata arrivando dal parcheggio della stazione ferroviaria.

Come sempre più spesso avviene, infatti, la pioggia provoca l’allagamento del passaggio con uno strato d’acqua che non consente l’attraversamento se non con stivali da pioggia piuttosto alti ed impermeabili.

Un inconveniente che si manifesta dopo i recenti lavori realizzati in zona e che lascia basiti i tanti frequentatori della passeggiata Anita Garibaldi, costretti, anche per diversi giorni dopo le piogge, ad allungare il percorso in attesa che il defluire delle acque consenta il passaggio o che qualche sempre più raro addetto passi in zona e provveda a ripristinare gli scarichi sempre ostruiti o a risolvere in qualche altro modo la situazione.

Di certo non il miglior biglietto da visita per una passeggiata tra le più amate dai genovesi e non.

(foto dal gruppo Facebook Nervi a pezzi)