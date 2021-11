Imperia – Si è trovato improvvisamente davanti un grosso cinghiale che attraversava la strada e lo ha urtato cadendo a terra. Ha rischiato grosso il motociclista protagonista, questa mattina, in via Airenti, in zona Caramagna, di un particolare incidente stradale che è sempre più comune nelle strade meno trafficate della Liguria.

L’uomo, in sella al suo scooter si è improvvisamente trovato di fronte il grosso animale che correva all’impazzata per attraversare la strada e non è riuscito ad evitarlo.

Un impatto violentissimo che ha scagliato il motociclista a terra.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e il personale ha trasportato l’uomo in ospedale ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

L’episodio, però, conferma la crescente pericolosità della convivenza tra uomini e cinghiali che sempre più spesso scendono dalle alture per cercare cibo o per sfuggire alle battute di caccia.

Il numero degli incidenti tra auto e moto e cinghiali cresce di giorno in giorno e non sempre i danni sono riparabili.