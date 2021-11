Genova – E’ rimasta il simbolo del degrado di Nervi per decenni ma ora è avvolta da impalcature per i lavori di ristrutturazione.

Non credevano ai loro occhi, questa mattina, i passanti che camminando in via delle Palme alzavano gli occhi a Villa Oliva, rudere storico ed edificio abbandonato all’incuria e al degrado.

Un castello di impalcature stava sorgendo attorno a ciò che resta della Villa e operai che salivano e scendevano dalla struttura segno inequivocabile di lavori in corso.

Quella che, a Genova, molti conoscono come “la Villa di Dracula” sembra destinata finalmente a riprendersi il suo ruolo in via delle Palme, essendo una delle villette Liberty più belle e più ammirate, anche se ammantata da decenni di incuria.

Uno dei biglietti da visita meno invidiati e più contestati della città e uno dei “misteri” più intricati delle leggende metropolitane che avvolgono l’edificio inventandone spesso origine e destino.

La bella notizia è che i lavori di ristrutturazione sono iniziati e molto probabilmente la bella villetta tornerà ai fasti di un tempo.

Quella “brutta” è che non è ancora chiaro quale sia il suo destino dopo la ristrutturazione.

(foto Facebook)