Savona – La prestigiosa rivista Nature pubblica un approfondimento scientifico sulla scoperta della prima sepoltura europea di una neonata mesolitica di 10.000 anni fa.

La scoperta della prima sepoltura europea della neonata rivela una società di cacciatori-raccoglitori che teneva in particolare considerazione anche i suoi membri più giovani.

La scoperta è avvenuta nel sito dell’Arma Veirana, in provincia di Savona (Liguria) ed è oggi pubblicata su Scientific Reports – Nature: “An infant burial from Arma Veirana in northwestern Italy provides insights into funerary practices and female personhood in early Mesolithic Europe”.

Il team è coordinato da ricercatori italiani, Stefano Benazzi (Università di Bologna), Fabio Negrino (Università di Genova) e Marco Peresani (Univerisità di Ferrara), nonché delle Università di Montreal (Canada), della Washington University (USA), dell’Università di Tubinga (Germania) e dell’Institute of Human Origins dell’Arizona State University (USA). Jamie Hodgkins, archeozoologa presso l’University of Colorado Denver, ha qui lavorato insieme a suo marito Caley Orr, anche lui paleoantropologo presso la stessa università.