Vado Ligure – Doveva arrivare a Livorno, in Toscana e non in Liguria il traghetto Mega Express Five di Corsica Ferries dirottato per motivi ancora non chiari nel porto di Vado Ligure, nel savonese.

Il traghetto, che trasporta 330 passeggeri e 110 auto era partito da Olbia in Sardegna ed era diretto nel porto di Livorno ma è stato “dirottato” nel porto ligure per motivi non meglio specificati.

Qui i 23 membri dell’equipaggio risultati positivi al coronavirus sono stati trasferiti in Toscana su un pullman tra misure di sicurezza adeguate mentre il resto dell’equipaggio resterà in quarantena a bordo sino al 3 gennaio quando verrà sottoposto a nuova verifica con i tamponi.