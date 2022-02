Varazze – Ha causato un incidente stradale sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia ma invece di fermarsi a prestare soccorso ha cercato di fuggire ma è stato intercettato dai carabinieri.

Dovrà spiegare il suo comportamento e quasi certamente sarà denunciato per omissione di soccorso il conducente del furgone che, questa mattina, ha causato un incidente in un tratto di autostrada interessato da un restringimento di carreggiata per lavori, ma invece di fermarsi ha cercato di allontanarsi.

Il conducente del mezzo, un furgoncino, è stato però intercettato dai carabinieri che lo hanno scortato al casello di Varazze per poi interrogarlo.

Fortunatamente, nell’incidente causato, due vetture si sono tamponate senza particolari danni e senza feriti ma in questi casi, il codice della strada prevede che ci si debba fermare per prestare soccorso e per avvisare il 118 o la polizia stradale.