Borghetto Santo Spirito – Completamente ubriachi hanno litigato con la vicina di casa e hanno tentato di sfondarle la porta di casa a calci e quando sono arrivati i carabinieri, allertati dai vicini spaventati per le urla, si sono scagliati anche contro di loro.

Due fratelli di 51 e 56 anni, cittadini Rumeni, sono finiti in manette ieri sera, a Borghetto Santo Spirito, dopo una serata con qualche bicchiere di troppo.

I due, rientrando a casa, hanno infastidito la vicina e ne è nata una lite furibonda che ha costretto la donna a rifugiarsi in casa.

I due hanno tentato di sfomdare la porta di casa della donna, colpendo con calci e pugni la struttura.

I forti rumori e le grida hanno fatto scattare l’allarme e i carabinieri sono interventuti sul posto.

I due fratelli, evidentemente ubriachi, appena hanno visto le divise si sono scagliati anche contro i militari e solo con l’intervento di altre pattuglie si è potuto riportarli alla ragione.

I militari hanno arrestato i fratelli e li hanno rinchiusi in camera di sicurezza.

Ora sono accusati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, violenza privata, minacce e danneggiamento e verranno processati.

Per il momento è già scattato il divieto di residenza sul territorio di Borghetto Santo Spirito e sul territorio di tutta la provincia di Savona.