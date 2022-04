Ortonovo – E’ stato spento l’incendio boschivo divampato ieri nel comune di Ortonovo, al confine tra le province di La Spezia e di Massa Carrara. I Vigili del Fuoco del comando provinciale della Spezia sono intervenuti a poco più di un centinaio di metri da un noto ristorante della zona dove, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri Forestali, si è sviluppato un rogo che ha interessato una superficie di oltre 2.000 metri quadrati di bosco e macchia mediterranea.

La Sala Operativa ha inviato sul posto la squadra del Distaccamento di Sarzana con un’autopompa e un mezzo fuoristrada attrezzato per il contrasto agli incendi boschivi mentre, dalla Centrale di Via Antoniana partiva in appoggio un’autobotte per garantire l’approvvigionamento idrico.

Sul posto anche le squadre di volontari AIB di Luni e di Ameglia che hanno seguito anche le operazioni di bonifica.

Il rogo è stato spento dopo oltre tre ore di lavoro. Non si sono verificati danni a edifici, cose né persone.

(foto dei Vigili del Fuoco La Spezia)