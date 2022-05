La Spezia – Restano molto gravi, all’ospedale Sant’Andrea, le condizioni del ragazzo di 18 anni travolto da un’auto mentre lavorava come rider per la consegna dei cibi.

Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ma il giovane era in sella al suo scooter quando si è scontrato contro una vettura nei pressi del parco XXV aprile.

Il giovane è stato sbalzato dalla sella ed è caduto violentemente a terra riportando gravi ferite.

Soccorso dal 118 è stato trasferito in codice rosso – il più grave – in ospedale.

L’incidente è avvenuto intorno alle 22,30.

Molte le polemiche sui social sulle condizioni di lavoro dei “rider”, figura professionale sempre più diffusa ma che spesso viene assunta con contratti di lavoro ad alto rischio, come evidenzia quanto avvenuto, e con retribuzione bassa.