Genova – Il sindaco Marco Bucci non ha partecipato alla riunione della Commissione regionale istituita per esaminare il progetto della nuova Diga del Porto e i consiglieri della Lista Sansa, quelli del Movimento 5 Stelle e di Linea Condivisa in Consiglio regionale hanno protestato.

“Consideriamo offensivo – dicono – che il sindaco Bucci, e l’assessore Campora che avrebbe dovuto sostituirlo, oggi abbiano deciso di non presentarsi alla Commissione regionale dedicata al progetto della nuova diga di Genova”.

Secondo i consiglieri della Lista Sansa, quelli del Movimento 5 Stelle e di Linea Condivisa si sarebbe trattato di una grave mancanza di rispetto verso l’istituzione rappresentata dai consiglieri regionali e verso i cittadini.

“Bucci – dicono i consiglieri – ha il dovere di dare risposte ai cittadini, e di darle nelle sedi competenti – come la Regione -, non ai microfoni dei media “amici”.

Stiamo parlando della più grande opera pubblica che si realizzerà a Genova in questi anni.

La diga di Bucci rischia di diventare un disastro come e peggio del Mose. La diga, così concepita, rischia di collassare. A dirlo non siamo noi ma esperti di caratura internazionale come l’ing. Piero Silva, che ha lanciato un allarme che non può rimanere inascoltato: il progetto attuale della diga rischia di costare almeno il doppio delle previsioni, di essere pronto tra 15 anni anziché 6 e soprattutto rischia di collassare essendo progettato su un fondale di 50 metri e 15 di fango.

Noi siamo favorevoli alla realizzazione di una diga. Non siamo lo schieramento del NO.

Esiste un progetto alternativo, dell’ing. Silva, che prevede la metà dei tempi di realizzazione, costi dimezzati, impatto ambientale ridotto del 70% e rischi di cedimento quasi inesistenti.

Perché Bucci non vuole considerare questo progetto? Perché non dà risposte sulle criticità del “suo” progetto evidenziate dall’ing. Silva? I genovesi hanno il diritto di avere queste risposte.

Un sindaco di una grande città non può avere paura di rispondere e di affrontare le proprie responsabilità”.