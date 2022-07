Lavagna – E’ stato identificato ed arrestato l’autore del lancio di una bicicletta dalla passeggiata sulla spiaggia, che aveva ferito in modo grave una ragazza di 15 anni. L’episodio risale al giugno scorso e a identificare il responsabile sono stati i carabinieri, attraverso l’esame delle telecamere della zona.

All’epoca dei fatti la ragazza aveva partecipato ad una festa sulla spiaggia ed era stata centrata in pieno da una bicicletta lanciata dalla passeggiata soprastante.

Autore del gesto, che avrebbe potuto avere un esito fatale, un 20enne di origini marocchine che potrebbe aver agito sotto l’influsso di alcolici e sostanze stupefacenti.

Il giovane ha scardinato la bicicletta dalla catena che la tratteneva e aveva scagliato il mezzo a due ruote oltre la ringhiera della passeggiata.

La bici, precipitata per alcuni metri, era finita addosso alla ragazzina procurandole ferite molto gravi.

I carabinieri hanno esaminato scrupolosamente le riprese video di quella sera riuscendo ad individuare e identificare l’autore del lancio.

Il giovane è stato rintracciato e arrestato.