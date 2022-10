Lavagna (Genova) – Nascondeva la droga in un campo incolto vicino ad un albergo il 25enne arrestato dalla polizia nel corso di una operazione contro lo spaccio nel Tigullio.

Gli uomini del Commissariato di Chiavari, a seguito di indagine, hanno scoperto che un 18enne era solito spacciare nella zona di Cavi di Lavagna ed hanno così deciso di effettuare alcuni servizi di appostamento ed osservazione.

Durante tale attività gli agenti hanno fermato il giovane pusher trovandolo in possesso di circa 17 gr di hashish.

La successiva perquisizione all’interno della sua abitazione ha consentito ai poliziotti di scovare 2 panetti della medesima sostanza, del peso complessivo di circa 240 gr, un bilancino di precisione ed una pistola ad aria compressa di proprietà del padre.

Da ulteriori indagini, i poliziotti sono risaliti alla filiera scoprendo che all’interno di un bar di Lavagna un giovane era solito rifornire i pusher della zona.

Immediatamente gli agenti si sono recati presso l’esercizio commerciale riuscendo a identificare il 25enne.

Da perquisizione effettuata con un’unità cinofila presso la camera di albergo ove dimora, gli uomini di Chiavari hanno trovato, nascosto dentro ad un paio di scarpe, un sacchetto contenente circa 14 gr di marijuana.

A quel punto il pusher li ha condotti in un terreno incolto, vicino all’hotel, dove i cani della Polizia hanno rinvenuto una confezione realizzata con nastro da pacchi contenente 5 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 550 gr recanti un’etichetta “Marvell Comics”, simbolo trovato anche nelle confezioni di droga rinvenute nell’abitazione del 18enne.