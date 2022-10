Vallecrosia (Imperia) – I familiari non riuscivano a mettersi in contatto con lui ed hanno chiamato i soccorsi ma quando i vigili del fuoco hanno aperto la porta lo hanno trovato ormai morto.

Un 92enne di Vallecrosia è stato trovato morto nell’abitazione dove abitava, in via Don Bosco, dai soccorritori che speravano di trovarlo ancora in vita.

I familiari non riuscivano a mettersi in contatto con lui ed è scattata la macchina dei soccorsi ma per l’anziano pensionato non c’era più nulla da fare.

Il corpo è stato trasferito in obitorio a disposizione del medico legale che accerterà le cause del decesso ma è probabile che si tratti di un malore o di “morte naturale”.