Imperia – La Guardia Costiera ha bloccato per violazioni nelle misure di sicurezza uno Yacht adibito ad uso commerciale che si trovava nel Porto di Imperia.

Nell’ambito dell’attività ispettiva che viene svolta su tutto il territorio regionale, il

personale ispettivo della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Genova ha sottoposto a fermo amministrativo per oltre 2 settimane l’imbarcazione.

Lo tacht ha potuto riprendere il mare solo quando i proprietari hanno dimostrato di aver ottemperato a tutti i rilievi segnalati come “irregolarità” nel corso dell’ispezione.