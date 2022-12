Genova – Intorno alle 8:30 di questa mattina in via Custo, nel quartiere genovese di Bolzaneto, un cornicione si è staccato da un edificio crollando su alcune auto parcheggiate, che sono rimaste danneggiate.

L’intervento della polizia locale e dei vigili del fuoco, al lavoro per la messa in sicurezza della zona, è stato immediato, ma fortunatamente non si registrano persone rimaste ferite.