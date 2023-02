Genova – “Caccia” all’autore della frase, irriverente e nel contempo spassosa, che è stata proiettata ieri sulla facciata della Regione Liguria, in piazza De Ferrari. La persona ha partecipato al contest avviato proprio dall’ente regionale per pubblicare le frasi più belle per la giornata di San Valentino, protettore degli innamorati, e di San Faustino, protettore dei single.

La frase, insieme a decine di altre, sarebbe stata proiettata sulla facciata tra lo stupore dei presenti e le immagini stanno facendo impazzire i social.

Non è chiaro se si sia trattato di uno scherzo o di una “disattenzione” ma l’effetto “virale” è assicurato. Qualcuno sospetta anche che si tratti di un fake abilmente diffuso proprio sui social.