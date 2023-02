La Spezia – Tre milioni e 800mila euro per mettere a norma lo stadio Alberto Picco. Li mette a disposizione Regione Liguria, attraverso il Fondo Strategico Regionale relativo al triennio ‘23-‘24-‘25.

Verranno realizzati interventi sulle infrastrutture e le opere pubbliche dello stadio spezzino- Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Infrastrutture Giacomo Giampedrone saranno oggi al Picco in occasione del match tra Spezia e Juventus per sancire il patto per il finanziamento, che sarà approvato dalla Giunta a fine febbraio, tra Regione Liguria, lo Spezia Calcio e il sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini.

“Il progetto nasce dall’esigenza di adeguare lo stadio agli standard ed ai requisiti previsti dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A – spiegano il presidente della Regione Giovanni Toti e l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone -, secondo i criteri infrastrutturali e norme programmatiche, uscendo così definitivamente dall’obbligo di ottenere annualmente la deroga da parte della Lega. Una promessa mantenuta, attenendoci ai tempi stabiliti dalla società e dall’amministrazione comunale, dopo l’impegno che avevamo preso già quando lo Spezia è stato promosso in serie A. L’obiettivo è quello di regalare alla città uno stadio della serie A”.

“Siamo una città da serie A, su tutti i livelli, e con una squadra che si misura durante la stagione di calcio con le più grandi squadre Italiane – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – per coronare il sogno dei tifosi e dei cittadini di avere uno stadio all’altezza delle nostre prestazioni sportive. Avere lo Spezia in serie A significa avere una visibilità senza precedenti per la nostra città e promuoverla, insieme a tutto l’indotto, in tutta Italia e in tutta Europa, con ricadute economiche importanti sia nel turismo sia nel commercio. Per questo ringrazio Regione Liguria di aver subito recepito la nostra esigenza di stanziare risorse regionali per aiutarci in questo progetto e continuare a vivere il sogno della serie A: anche il Comune della Spezia farà la sua parte finanziando il progetto, proprio perché siamo sempre stati i primi a credere in questo sogno diventato realtà”.

Gli interventi riguardano tutti i settori dello stadio e si concluderanno nel 2024 mentre l’ intervento nel settore ospiti è già stato eseguito; sono già stati ultimati anche i lavori per la creazione di nuovi corner della curva Piscina, con contestuale aumento dei posti a sedere e annessa realizzazione di aree di sicurezza con nuovi percorsi afflusso/deflusso e il rifacimento servizi igienici settore Distinti. Nel progetto presentato nel Piano di Fattibilità dello Spezia Calcio si sarà anche l’ammodernamento della Tribuna con la sostituzione dei seggiolini e la creazione di nuovi posti, la ristrutturazione spogliatoi, la realizzazione sky box e nuovi field box, con una nuova area media e hospitality, con aggiunta di locali di supporto. Verranno poi sostituiti i seggiolini del settore Distinti con l’incremento posti, mentre si eseguirà il rifacimento dei servizi igienici curva Ferrovia. Tra giugno-agosto 2024 sarà completata la realizzazione della copertura della curva Ferrovia.