Liguria – Sciopero generale mercoledì 8 marzo, indetto da Slai Cobas per tutti i lavoratori pubblici e privati cooperativi e la Asl 5 Spezzina segnala possibili disagi per appuntamenti, visite ed esami non urgenti.

Come sempre verranno assicurate le prestazioni urgenti, e la Asl assicurerà, negli ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze.